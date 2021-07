Basler brilliert in Vorbereitung - Schweizer Stürmer in Frühform – Itten schiesst Real ab

Was für ein Auftritt von Cédric Itten! Der Schweizer Stürmer schiesst in einem Testspiel gegen das grosse Real Madrid den 2:1-Siegtreffer.

Cédric Itten zeigt sich in der Vorbereitung der Glasgow Rangers bereits in bester Baller-Laune.

Den Siegtreffer in einem Spiel gegen Real Madrid vor heimischen Publikum zu erzielen, ist etwas, dass selbst die meisten Profi-Fussballer in ihrer Karriere höchstens auf der Play Station schaffen. Cédric Itten gelang dieses Kunststück am Sonntag, als die Königlichen im legendären Ibrox-Stadion in Glasgow gastierten.