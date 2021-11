Schweizer Stars im Ausland : Schweizer Stürmer knipsen weiter – und die Nati-Goalies hexen fleissig

Es war ein grösstenteils sehr erfolgreiches Wochenende für die Schweizer Fussballstars im Ausland. Die Schweizer Stürmer befinden sich in Hochform und die Goalies retten ihre Clubs mit Glanzparaden.

1 / 6 Michael Frey jubelt wieder in der belgischen Liga. Nach zwei torlosen Spielen hat er am Sonntag gegen Brügge getroffen. freshfocus U-21-Youngstar Noah Okafor ist in überragender Form und traf auch am Wochenende erneut für seinen Club RB Salzburg. freshfocus Jubeln konnten auch Gregor Kobel und Manuel Akanji bei Borussia Dortmund. Kobel hielt seinen Kasten sauber. freshfocus

Darum gehts Die Schweizer Fussballer im Ausland hatten viel zu jubeln am Wochenende.

Die Nati-Goalies Yann Sommer und Gregor Kobel brillierten.

Noah Okafor, Michael Frey und Mario Gavranovic trafen allesamt.

Die Schweizer Fussballer im Ausland erlebten grösstenteils ein erfolgreiches Wochenende in ihren Ligen. Langsam, aber sicher scheint etwa Nati-Stürmer Mario Gavranovic in der Türkei angekommen zu sein. Am Sonntag schoss der 31-Jährige seinen Club Kayserispor zum wichtigen 2:1-Sieg gegen Karagümrük. Beim dritten Startelf-Einsatz in Serie spielte Gavranovic erstmals 90 Minuten durch und krönte seinen guten Auftritt mit seinem zweiten Saisontor für seinen neuen Arbeitgeber.

Der Schweizer Toptorschütze der laufenden Saison, Michael Frey, hatte in den letzten beiden Spielen für Royal Antwerpen nicht getroffen. Das hat er am Sonntag gegen Cercle Brügge wieder geändert. Per Elfmeter traf er zum entscheidenden 1:0-Sieg und erzielte sein 13. Tor im 17. Pflichtspiel für Antwerpen.

Schon seit Wochen in überragender Form ist Salzburg-Stürmer Noah Okafor. Nach seinem Gala-Auftritt in der Champions League trifft der U-21-Stürmer auch in der österreichischen Liga munter weiter. Beim Spiel gegen Ried kam der Baselbieter nach einer Stunde als Joker – und stach in der 85. Minute. Weil Salzburg in der 93. Minute aber noch das 2:2 kassierte, reichte es dem Tabellenführer trotz Okafor-Tor nicht zum Sieg.

Jubelnde Nati-Stars bei Dortmund und Gladbach

Ein gelungenes Wochenende haben auch die beiden Schweizer BVB-Profis Manuel Akanji und Gregor Kobel hinter sich. Beim 2:0 gegen Köln spielten beide Nati-Spieler durch, Akanji leitete den ersten Borussia-Treffer mit einem herrlichen Pass über 60 Meter ein. Gregor Kobel war derweil ein sicherer Rückhalt und hielt seinen Kasten mit mehreren Paraden sauber, nachdem er am vergangenen Wochenende noch verletzt ausgewechselt wurde und unter der Woche im Pokal pausiert hatte.

Fast schon einen Lauf haben die Schweizer Nati-Stars im Dress von Mönchengladbach. Nach dem historischen Sieg über die Bayern im DFB-Pokal standen Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo auch beim Spiel gegen den Vfl Bochum in der Startelf. Dieses Mal gehörte die Show aber nicht Stürmer Embolo, sondern Goalie Sommer, der den Gladbachern mit mehreren Glanzparaden noch den 2:1-Sieg zum Schluss rettete.

Erstmals seit September hatte das Offensiv-Duo Ruben Vargas und Andi Zeqiris bei Augsburg wieder etwas zu bejubeln. Beim 4:1-Sieg über Stuttgart mischten beide Nati-Spieler mit je einem Assist mit. Ebenfalls siegreich war erneut Silvan Widmer, der mit Mainz Arminia Bielefeld besiegte und wieder 90 Minuten durchspielte.

Shaqiri bei Lyon-Sieg ausgewechselt

Xherdan Shaqiri stand am Samstag gegen Lens wieder in der Startelf. Beim 2:1-Sieg wurde er aber nach 64 Minuten ausgewechselt ohne gross nennenswerte Aktionen. Bessere Werte hat da der 25-jährige Empoli-Spieler Nicolas Haas. Der Schweizer spielte beim 2:1-Sieg über Sassuolo Calcio 79 Minuten und ist mit seinem Team nun punktgleich in der Serie-A-Tabelle mit Juventus Turin. Und dann wäre noch Steven Zuber, der mit AEK Athen seit Wochen in Hochform ist und auch am Sonntag gewann der Nati-Star mit seinem Club gegen Aris. Zwar erzielte Zuber in diesem Spiel keinen Scorerpunkt, doch dank des Sieges ist man in der griechischen Super League weiterhin der enge Verfolger von Tabellenführer Olympiakos Piräus.

