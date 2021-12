Michael Frey - Schweizer Stürmer traf 2021 mehr als Messi, Mbappé, Ronaldo und Salah

Die besten Torschützen 2021 in den Top-15-Ligen der Welt

1. Robert Lewandowski (33) – FC Bayern München – 43 Tore in 34 Spielen

2. Dusan Vlahovic (21) – AC Florenz – 33 Tore in 44 Spielen

3. Erling Haaland (21) – Borussia Dortmund – 30 Tore in 31 Spielen

4. Karim Benzema (34)– Real Madrid – 30 Tore in 38 Spielen

5. Paul Onuachu (27) – KRC Genk – 26 Tore in 24 Spielen

6. Arthur Cabral (23) – FC Basel – 26 Tore in 38 Spielen7. Michael Frey (27) – Royal Antwerpen – 25 Tore in 35 Spielen

8. Lionel Messi (34) – Paris Saint-Germain / FC Barcelona – 24 Tore in 32 Spielen

9. André Silva (26) – RB Leipzig / Eintracht Frankfurt – 24 Tore in 37 Spielen

10. Kylian Mbappé (23) – Paris Saint-Germain – 24 Tore in 35 Spielen

11. Cristiano Ronaldo (36) – Manchester United / Juventus Turin – 24 Tore in 37 Spielen*

12. Ciro Immobile (31) – Lazio Rom – 24 Tore in 38 Spielen

13. Mohamed Salah (29) – FC Liverpool – 24 Tore in 40 Spielen



*Ronaldo könnte Frey bei seinen Spielen am 27. und 30. Dezember noch überholen.