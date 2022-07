Angst vor Gasknappheit : Schweizer stürzen sich auf Elektro-Öfen – kollabiert im Winter das Stromnetz?

Dieser Trend beunruhigt Experten. Denn würden alle Bewohner gasbeheizter Wohnungen auf die Wärmeerzeugung per elektrischer «Notöfen» umsteigen, hätte dies fatale Folgen für das Stromnetz in der Schweiz. «Der Einsatz Tausender elektrischer Notheizungen kann zu grosser Instabilität für den Energiehaushalt der Schweiz führen», wird Michael Frank, Direktor des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE), zitiert. «Dann hätten wir nicht nur beim Gas, sondern bald auch beim Strom ein grosses Problem.»

Mehrverbrauch von vier Terawatt Strom?

Würden nur 30 Prozent des Gasverbrauchs für Heizungen mit Strom kompensiert, würde dies gemäss einer Hochrechnung der «SonntagsZeitung» den Verbrauch im Land in den kalten Monaten um vier Terawattstunden in die Höhe treiben – diese Menge entspricht der Hälfte der Energie, die in Schweizer Stauseen für den Winter bereitsteht. Diese würden so wesentlich schneller geleert.