Günstig und nachhaltig

Schweizer stürzen sich auf gebrauchte Handys

Occasion-Smartphones sind der neue Kassenschlager bei den Händlern. Mehrere Tausend wurden dieses Jahr schon verkauft, denn in der Krise wollen viele Schweizer Geld sparen.

Diese sind günstig und das komme vielen Kunden in der Corona-Krise entgegen.

Sie sind günstig, umweltfreundlich und der neue Kassenschlager: gebrauchte Handys. Mehrere Tausend Modelle hat Digitec Galaxus seit Anfang dieses Jahres verkauft. So machen die wiederaufbereiteten Handys inzwischen knapp ein Prozent des gesamten Smartphone-Umsatzes des Onlinehändlers aus. In zwei Jahren könnten es zwei bis drei Prozent sein.

«Mit Occasion-Handys lässt sich viel Geld sparen», sagt Stefan Franchi, Handy-Chefeinkäufer bei Digitec Galaxus, zu 20 Minuten. Gerade in den wirtschaftlich unsicheren Corona-Zeiten sei der Preis für viele Kunden ausschlaggebend. Aufbereitete Smartphones seien aber auch besser für die Umwelt als neue Modelle, das spreche viele Konsumenten an.

Alte iPhones sind am beliebtesten

Zudem behalten iPhones lange ihren Wert und können für einen guten Preis wiederverkauft werden. Doch in den letzten Monaten haben laut Franchi Android-Geräte einen gewaltigen Umsatzsprung hingelegt. So werden wiederaufbereitete Smartphones von Samsung, Sony, Huawei und Xiaomi verkauft.

Frauen kaufen öfter gebrauchte Handys

Bald soll das Occasion-Angebot bei Digitec Galaxus erweitert werden: Auch alte Tablets und Smartwatches will man wiederaufbereiten. Allerdings laufe das Auffrischen bei diesen Produkten noch nicht so rund wie bei den Handys.

Verkauf boomt wegen Homeoffice

Dass gebrauchte Handys zurzeit besonders gefragt sind, kann Revendo bestätigen. Die Firma ist einer der grössten Händler für wiederaufbereitete Technik in der Schweiz und betreibt neun Filialen: «Mit dem Onlineverkauf von gebrauchten Smartphones, Tablets und Computern konnten wir im Lockdown den Verlust der geschlossenen Läden wettmachen», sagt Geschäftsleiter Aurel Greiner.

Weil viele Leute zu Hause arbeiten mussten, sei der Bedarf an elektronischen Geräten gestiegen. Dabei halte der Trend weiterhin an: «Allerdings verkaufen zurzeit weniger Schweizer ihre alten Tablets und Computer», so Greiner. Viele Personen würden wegen der Krise ihre alten Geräte fürs Homeoffice behalten.