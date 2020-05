Aktualisiert 29.04.2020 17:35

Good-News

Schweizer Techno-Stars streamen für guten Zweck

Der Club Zukunft aus Zürich zeigt sich solidarisch. Mit Live-Performances und DJ-Sets, die direkt aus dem Club gestreamt werden, sammelt man am 1. und 2. Mai für die Menschen im nordsyrischen Kriegsgebiet.

von Matteo Bonomo

1 / 8 Aktuell bleibt der Zürcher Club Zukunft aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Lucas Ziegler Anstatt jedoch nichts zu tun, setzt sich der Club nun für einen guten Zweck ein. Lucas Ziegler Am 1. und 2. Mai bleiben die Lichter für einmal nicht aus. Gemeinsam mit der Hilfsorganisation Medico International, sammelt man für die Menschen in Rojava im Norden Syriens. Lucas Ziegler

Darum gehts Der Zürcher Club Zukunft sammelt gemeinsam mit dem Hilfswerk Medico International für die Menschen in Rojava im Norden Syriens.

Am 1. und 2. Mai werden jeweils 14 Stunden lang DJ-Sets und Live-Auftritte direkt aus dem Club gestreamt.

Unter den Künstlern befinden sich sowohl nationale und internationale Stars.

Das gesammelte Geld geht direkt an das Hilfswerk.

Normalerweise ist der Zürcher Club Zukunft für seine Technopartys bekannt. In Zeiten der Corona-Krise zeigt sich der Club, welcher im Kreis 4 zu H ause ist, von einer anderen Seite. Gemeinsam mit dem Hilfswerk Medico International sammelt man am 1. und 2. Mai für die Menschen in Rojava im Norden Syriens – Motto: «Solidarity Is Now!» Dabei nutzt der Club seine Kernkompetenz: Jeweils 14 Stunden lang – von 12 bis 2 Uhr – werden DJ-Sets und Live-Auftritte direkt aus dem Club in die Wohnzimmer gestreamt. Dabei treten auch international bekannte Stars wie das Duo Adriatique, Jimi Jules, Mano Le Tough oder die Schweizer Newcomerin Jamira Estrada auf, die sonst regelmässig für eine rappelvolle Zukunft-Tanzfläche sorgen.

Mithilfe dieser Aktion möchte man auf die prekäre Situation in anderen Ländern während der Corona-Krise aufmerksam machen. Trotz der andauernden Kriegssituation in Nordsyrien müssen die Menschen in Rojava ihr Gesundheitssystem aufrechterhalten. Dabei seien sie stetiger Gefahr ausgesetzt. «Rojava befindet sich zwar in einem Kriegsgebiet, erhält jedoch noch weniger Aufmerksamkeit als vor der Corona-Krise. Wir wollen mit dieser Aktion ein Zeichen setzen. Niemand soll vergessen werden», sagt Dominik Rogenmoser, Sprecher des Clubs Zukunft.

«Wir wollen etwas für diejenigen tun, denen es schlechter geht als uns»

«Die Situation in der Schweiz ist verhältnismässig entspannt, wir wollen etwas für diejenigen tun, denen es bedeutend schlechter geht als uns», so Rogenmoser. Man wolle auch die Menschen ausserhalb der Clubszene mit dieser Aktion erreichen und zur Solidarität auffordern. Der Stream wird auf Facebook und der offiziellen Webseite solidarity.zukunft.cl zusehen sein – auf der Website können Zuschauer dann auch gleich mit Kreditkarte oder via Twint Geld spenden.

Da die meisten Auftritte direkt aus dem Club gestreamt werden, wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet. «Wir haben bei der Planung darauf geachtet, dass die Abläufe und die Infrastruktur den Vorschriften des BAG entsprechen. Es werden sich nie mehr als fünf Personen in einem Raum aufhalten.»