Next Gen Finals: Schweizer Tennis-Ass Dominic Stricker putzt alle weg

Der 20-jährige Berner hat an den Finals der besten Nachwuchsspieler in Mailand seine beiden Partien gewonnen – beide gegen deutlich besser klassierte Spieler.

Darum gehts Dominic Stricker hat seine ersten beiden Partien an den Next Gen Finals gewonnen.

Damit steht der 20-jährige Berner bereits im Halbfinal von Freitag.

Sein Ausflug nach Mailand hat sich auch finanziell ausbezahlt.

Ausgerechnet in Basel, beim grössten Heimturnier, musste sich Dominic Stricker entscheiden. An diesem frühen Donnerstagmorgen stand aber erst in Mailand fest: Der 20-Jährige hatte sich richtig entschieden. Doch zurück nach Basel. Dort scheiterte der Berner in der zweiten Runde in drei Sätzen am Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 15). Dann folgte das Gedankenspiel: Entweder würde er noch ein weiteres Challenger-Turnier spielen, um möglichst viele ATP-Punkte zu sammeln. Hätte er das getan und wäre er erfolgreich gewesen, hätte er im Januar am Australian Open womöglich nicht die Qualifikation spielen müssen.

Die aktuelle Weltnummer 111 entschied sich dagegen und machte sich auf den Weg nach Italien. Genauer gesagt nach Mailand, denn dort finden die Next Gen Finals statt, das Turnier der besten acht Jungprofis der aktuellen Saison. «Ich würde lieber bei den Next Gen Finals dabei sein, denn dort habe ich sonst nur noch im nächsten Jahr einmal die Chance», sagte Stricker gegenüber der Agentur Keystone-SDA.

Der Schrei der Erlösung

Und was tut der Junioren-Sieger des French Open 2020 in Italien? Er besiegt in den ersten beiden Partien gleich zweimal einen klar besser klassierten Gegner. Zuerst räumte er den Briten Jack Draper (ATP 41) aus dem Weg und am Mittwochabend den Italiener Lorenzo Musetti (ATP 23). Erwähnt muss werden, dass in Mailand in einem speziellen Modus gespielt wird. Die Sätze dauern nur bis 4, bei 3:3 gibt es ein Tiebreak, drei Gewinnsätze führen zum Sieg. Stricker schaffte gegen Draper und Musetti das Kunststück, jeden einzelnen Satz im Tiebreak zu entscheiden.

Gegen Draper hatte der Linkshänder noch 3:0 in Sätzen gewonnen, gegen Musetti wurde es um einiges knapper. Der Berner, der auf der ATP-Tour bisher noch kein Turnier gewinnen konnte, führte 2:0 in den Sätzen und hatte in Durchgang drei einen Matchball, den er nicht verwerten konnte. Musetti kämpfte sich erfolgreich zurück, der fünfte und letzte Satz musste die Partie entscheiden. Dort behielt Stricker das bessere Ende für sich. Sein Schrei nach dem Sieg zeigt, wie wichtig ihm dieser Erfolg ist (siehe Video).

Dank der zwei Siege steht der 20-Jährige bereits im Halbfinal von Freitag. Im letzten Gruppenspiel duelliert er sich am Donnerstagabend noch mit dem Taiwaner Tseng Chun-Hsin (ATP 90). Im Halbfinal könnte Stricker auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP 49), den Tschechen Jirí Lehecka (ATP 74) oder den Italiener Francesco Passaro (ATP 119) treffen.

Zwar kann Stricker wie erwähnt keine ATP-Punkte aus Mailand mitnehmen, dafür hat er sich in die Herzen der Tennis-Fans gespielt und ist ein weltweites Thema geworden. Ausserdem hat er sich bereits ein Preisgeld von über 130’000 Franken erspielt. Zuvor hatte er auf der Tour insgesamt rund 320’000 Franken verdient.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview auf der ATP-Website sagte Stricker: «Ich würde gerne wie Roger Federer spielen.» Macht der 20-Jährige so erfolgreich weiter, könnte er Federer sogar etwas voraushaben: den Sieg an den Next Gen Finals. Nun gut, die gab es auch noch nicht, als Federer jung war – genauer gesagt erst seit 2017 –, aber ein guter Start in eine erfolgreiche Karriere wäre es allemal.

