Billie Jean King Cup: Schweizerinnen holen erstmals den Titel

Für die Schweizerinnen ist es der erste Titel am Billie Jean King Cup.

Getty Images for LTA

Jil Teichmann gewann ihre Partie im Final in drei Sätzen.

Die Schweizer Tennisspielerinnen holen den Billie Jean King Cup! Im Final setzten sie sich gegen Australien mit 3:0 durch. Den ersten Punkt für die Schweiz holte Jil Teichmann (WTA 35). In einer umkämpften Partie setzte sich die 25-Jährige in drei Sätzen gegen Storm Sanders durch. Den ersten Satz holte sich die Linkshänderin nach kurzer Anfangsnervosität mit 6:3. Den zweiten Durchgang musste sie der Australierin überlassen. Teichmann sicherte sich den Sieg am Ende dank einem Break im dritten Satz.