Olympische Spiele 2022 - Schweizer Tibet-Aktivisten in Griechenland verhaftet

«China untergräbt zunehmend Menschenrechte»

1. Wie beurteilt Amnesty International die Austragung der Olympischen Spiele in China?Lisa Salza*: Mit der Organisation der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 (OS) will die chinesische Regierung auch von den Menschenrechtsverletzungen ablenken wie jene, die sie an der muslimischen Minderheit der Uiguren begeht. In den vergangenen Jahren wurden in China hunderttausende Uigurinnen und Uiguren inhaftiert und gefoltert. Gemäss Amnesty International handelt es sich bei dieser systematischen Verfolgung von Minderheiten in Xinjang um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dies ist nur ein Beispiel, wenn auch ein besonders gravierendes, der Menschenrechtsverletzungen, welche die chinesische Regierung begeht. Mit dem Glanz, dem Prestige und der weltweiten Aufmerksamkeit, die mit den Olympischen Spielen einhergehen, will China seine miserable Menschenrechtslage beschönigen. Das nennt sich «Sportswashing».

2. Die Schweizer Aktivisten geben an, "auf Anordnung chinesischer Beamten" verhaftet worden zu sein. Hat China in Griechenland derart viel Einfluss? Es gibt viele Hinweise, dass die chinesischen Behörden über ihre Botschaften und Konsulate im Ausland Angehörige von Minderheiten mit aggressiven Methoden überwachen, schikanieren und einschüchtern – auch in der Schweiz. Amnesty International hat dies im Zusammenhang mit Angehörigen der uigurischen Diaspora dokumentiert.

3. Was bedeutet dieser Einfluss Chinas auf ein europäisches, demokratisches Land?In jüngster Zeit versucht China zunehmend, die internationalen Menschenrechtsnormen zu untergraben. Die Universalität der Menschenrechte wird von China als ein Überbleibsel "westlichen liberalen Denkens" oder "westlicher Werte" abgelehnt. Peking will seine «Version» der Menschenrechte durchzusetzen – namentlich in Resolutionen des Uno-Menschenrechtsrats. Dieses Aufweichen von Menschenrechtsnormen betrifft auch europäische und demokratische Länder.

4. Was sind die Forderungen von Amnesty International? Amnesty International fordert vom Internationalen Olympischen Komitee, dass dieses sich in seinem Handeln von den Uno-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte leiten lässt. Im Kontext der OS in Peking und den in deren Zusammenhang stehenden Aktivitäten – dazu gehört die Fackelzeremonie – bedeutet dies, dass das IOK dafür sorgen muss, dass die chinesischen Behörden das Recht auf freie Meinungsäusserung respektieren und sicherstellen. Als das IOK die Olympischen Spiele 2022 an China vergab, wusste es oder hätte es wissen müssen, dass die Verschlechterung der Menschenrechtslage im Land ein ernsthaftes Risiko darstellt. Dem hätte das IOK bei der Organisation der Spiele Rechnung tragen müssen. Im Bewerbungsverfahren hat China denn auch verschiedene Versprechen abgegeben, etwa, dass friedliche Demonstrationen toleriert würden. Chinesische Behörden dürfen friedliche Aktivisten und Aktivistinnen, die Kritik an der Durchführung der Olympischen Spiele in Peking äussern, weder daran hindern, ihr Recht auf freie Meinungsäusserung wahrzunehmen, noch sie dafür bestrafen.

*Lisa Salza ist verantwortlich für Sport und Menschenrechte bei Amnesty Schweiz