In Deutschland gibt es ähnliche Bestrebungen. In Frankreich dürfen die Tierärzte bereits Corona-Impfungen verabreichen.

Glardon betont, dass sich die Frage im Moment nicht stelle, da es in der Schweiz im Moment nicht an Fachpersonal, sondern schlicht und einfach an Impfstoff mangle. Aber: «Schon während der ersten Welle haben die Tierärtzinnen und Tierärzte die Humanmedizinier bei der Bewältigung der Pandemie unterstützt und medizinisches Verbrauchsmaterial zur Verfügung gestellt. Ähnliches können wir uns auch jetzt wieder vorstellen», so Glardon.