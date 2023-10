Schweizer Tierschutz: Piero Mazzoleni fordert Rücktritt von Nicole Ruch

«Mit Nicole Ruch geht das nicht mehr»

Der Schweizer Tierschutz sieht sich unter anderem mit Vorwürfen ungetreuer Geschäftsführung, fragwürdiger Immobiliengeschäfte, Zweckentfremdung von Spenden und Legaten sowie überrissener Spesenbezüge konfrontiert. Mazzoleni hofft, dass Nicole Ruch Platz für eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten schafft. Falls sie im Amt bleibe, werde er persönlich aus dem Vorstand zurücktreten. Seine Rücktrittsforderung als Vizepräsident erhöht den Druck auf die Leiterin des Tierschutzverbandes weiter. «Mit Nicole Ruch geht das nicht mehr, sie hat zu viel Vertrauen zerstört», sagt Mazzoleni.



Nachdem es Berichte über Missstände im Dachverband Schweizer Tierschutz (STS) gab, hat die Präsidentin Ruch in einem Interview mit dem «SonntagsBlick» Mitte September angekündigt, dass sie sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird. Als Präsidentin werde sie sich in Zukunft auf strategische Aufgaben konzentrieren. Die vakanten Positionen im Verband sollen so schnell wie möglich besetzt werden.