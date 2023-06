Kritik an Schweizer Tierschutz: Präsidentin nimmt Stellung

Heftige Kritik an der Tierschutz-Präsidentin Nicole Ruch.

Alleinherrscherin könne sie gar nicht sein. «Über so einen grossen Verband kann man gar nicht allein herrschen. Ich habe zwei Vizepräsidenten und insgesamt sind wir zehn Vorstandsmitglieder. Nur zwei davon sind derart unzufrieden, dass sie jetzt an die Medien gelangt sind – das bedaure ich sehr.» Es sei klar, dass nicht immer alle der gleichen Meinung seien, aber die Mehrheit würde ihren Modernisierungsprozess unterstützen.

Auch den Vorwurf der Intransparenz will sie nicht im Raum stehen lassen. «Ich versuche immer, die nötigen Informationen so gut wie möglich fliessen zu lassen.» Es sei zwar nicht möglich, immer jedes Detail zu kommunizieren. Aber: «Alles, was wichtig ist, um Entscheidungen zu treffen, teile ich den Zentralvorstandsmitgliedern mit.» Habe jemand Informationen verlangt, habe sie sie herausgegeben. «Ich war wirklich immer transparent.»