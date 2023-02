Schweizer Tierschutz warnt vor Anschaffung von Bengalkatzen

Der Handel mit Hybridkatzen – Kreuzungen aus Haus- und Wildkatzen – soll in der Schweiz florieren. Wie der Schweizer Tierschutz STS mitteilt, liege dies vor allem wegen am exotischen Aussehen der Vierbeiner. Doch ihre Haltung überfordere Katzenhalterinnen und -halter oft sehr schnell.



Im Freilauf komme es häufig zu massiven Konflikten mit anderen Katzen, in der Wohnung liessen sie sich aufgrund ihres grossen Beschäftigungs- und Bewegungsdrangs nicht tiergerecht halten. Der STS rät deshalb von der Haltung von Hybridkatzen ab und fordert strengere Auflagen für Zucht und Haltung.



Die häufigste Hybridrasse in der Schweiz sei die Bengalkatze, die aus der Kreuzung der Hauskatze mit einer asiatischen Wildkatzenart hervorgegangen sei. Allein in den letzten vier Jahren habe sich laut STS ihr Bestand in der Schweiz verdoppelt. Zurzeit würden in der Schweiz rund 12’500 registrierte Bengalkatzen leben. Die grosse Nachfrage widerspiegele sich auch in den Importzahlen, die sich in diesem Zeitraum mehr als vervierfacht habe. 2022 seien knapp 400 Tiere importiert worden. Inzwischen gehöre die Bengalkatze in der Schweiz zu einer der am häufigsten gehaltenen Rassen.