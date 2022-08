European Championships : Schweizer Topfavoritinnen verpassen Medaille – Frankreich darf jubeln

Nach einem kompletten Schweizer Podest bei den Olympischen Spielen waren die Erwartungen an die Schweizerinnen gross im Mountainbike. Doch die Französinnen fuhren in einer anderen Liga.

Nach der Bronze-Medaille von Filippo Colombo am Freitag wollten die Schweizer Mountainbike-Frauen am Samstag bei den European Championships in München nachlegen. Nach Gold, Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokio waren die Erwartungen entsprechend hoch. Jolanda Neff fuhr am Samstagmittag gar um ihre fünfte EM-Goldmedaille, nachdem sie 2015, 2016, 2018 und 2019 bereits zuoberst auf dem Podest stand.