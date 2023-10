Ronja Furrer spricht erstmals über ihre Hochzeit und ihren Babywunsch

1 / 7 Ronja Furrer und Jack Becht sind seit Anfang August offiziell Mann und Frau. Ben Rosser/BFA.com Die beiden feierten während drei Tagen in Italien ihre Liebe. Instagram/jaxbekt Die Feierlichkeiten wurden mit einem Willkommensznacht eröffnet. Instagram/jaxbekt

Darum gehts Vor rund zwei Monaten gaben sich das Schweizer Topmodel Ronja Furrer (33) und der amerikanische Kreativdirektor Jack Becht (38) in Italien das Jawort.

Ihr Hochzeitswochenende wurde mit einem Willkommensznacht eingeläutet. Darauf folgten der eigentliche grosse Tag und schliesslich ein BBQ-Lunch mit Poolparty.

In die Zukunft blickend offenbarten die beiden, eine Familie gründen zu wollen.

Anfang August gaben sich das Schweizer Topmodel Ronja Furrer (33) und der amerikanische Kreativdirektor Jack Becht (38) in Italien das Jawort. Nun haben die Eheleute erstmals über ihren grossen Tag gesprochen und zahlreiche Details verraten. Gegenüber der deutschen Ausgabe des Modemagazins «Vogue» verrieten die beiden, dass sie während eines Wochenendes elf Locations in der Toskana besichtigt und sich schliesslich in die Villa «La Torre di Pila» nahe Perugia verliebt hätten. Wenig überraschend, denn die Location bietet einen traumhaften Blick auf die umliegenden umbrischen Hügel und ist von zwölf Hektar italienischen Gärten umgeben und gewährt somit vollkommene Intimität.

Bereits am Tag vor der Hochzeit kamen die Gäste des Brautpaares zu einem Willkommensznacht zusammen und läuteten somit ein feierliches Wochenende ein. Während sich der 38-Jährige für den Gang zum Traualtar für einen handgemachten Smoking von Jake Meuser entschied, entwarf die Solothurnerin ihr klassisch weisses Brautkleid gemeinsam mit dem belgischen Designer Olivier Theyskens (46). Dreimal besuchte sie ihn in seinem Pariser Atelier, um die Entwürfe zu besprechen. Letztlich fiel die Entscheidung auf ein bodenlanges, drapiertes, schulterfreies Kleid aus Bianco-Seidenkrepp mit Schleppe und Schleier.

Nichts überliess das Paar dem Zufall. So war der Braut auch klar, zu welchem Song sie zur Zeremonie schreiten wird: «Song to the Siren» von Sinead O’Connor. «Ich habe es entdeckt, als wir in den Ferien in Venedig in einer Aperitif-Bar sassen. Ich hörte es und sagte: ‹Zu dem Song laufe ich eines Tages bei unserer Hochzeit ein.› So einfach war das», meint die 33-Jährige. Weniger rational, sondern emotional waren schliesslich die Traureden der beiden.

Ronja Forrer und Jack Becht sorgen mit emotionalen Reden für Gänsehaut

An seine Liebste gewandt erinnerte sich Jack an das erste Zusammentreffen in einem New Yorker Pub: «Du sasst da auf diesem Barhocker und es hat mir das Herz gebrochen. Du warst so perfekt und ich stand total neben mir.» Er habe irgendwann gemerkt, dass Furrer die Frau sei, mit der er sein Leben verbringen wolle.

Auch Ronja blickte in ihrer Ansprache auf diesen Moment zurück: «Als du dich neben mich gesetzt hast, habe ich innerlich so einen Frieden verspürt. Unsere Verbindung war neu und fühlte sich doch so vertraut an.» Weiter betont sie, dass er «der tiefste Wunsch ihres Herzens» gewesen sei, der sich mit diesem Schritt erfüllt habe. Als Stiefmami wandte sich das Model auch an Bechts Sohn und versprach, ihm stets mit Liebe und Respekt zu begegnen. Weiter betonte sie seine Beziehung zu seinem Vater, seiner Mutter und seinem Stiefvater zu unterstützen. Ihre Worte besiegelte sie schliesslich mit einer herzvollen Umarmung.

Die Frischvermählten entschieden sich, die Tanzfläche mit einem speziellen Song zu eröffnen: «Love is Strong» von den Rolling Stones. «Wir wollten keinen traditionellen Slow Dance haben. Wir haben das zwar in unserer Küche in Manhattan geübt, aber am Ende wollten wir doch ein bisschen was Schnelleres.» Den 126 geladenen Gästen heizte bis in die frühen Morgenstunden der Zürcher Promi-DJ Cruz ein. Ein kulinarisches Highlight war die riesengrosse Millefeuille-Hochzeitstorte, die unter Applaus von den beiden angeschnitten wurde – dabei hatte Jack die Hand beim Messer oben, wie Bilder zeigen.

Ronja Furrer und Jack Becht wollen gemeinsame Kinder

Nach dem Pre-Wedding-Dinner und dem eigentlichen Fest folgte abschliessend am Nachmittag darauf noch eine grosse Poolparty mit BBQ. Die dreitägigen Liebesfeierlichkeiten wurden schliesslich direkt im Anschluss mit Flitterwochen in Sizilien gekrönt. Als Überraschung segelte ihre Freundin und Traurednerin Idil Tabanca ihre Jacht von ihrem Heimathafen in der Türkei zu den Äolischen Inseln, wo Furrer und Becht mit ihr unter anderem die Inseln Vulcano, Stromboli und Panarea besuchten.

Nun blicken die beiden in die Zukunft: «Für uns sind die Dinge, die wir miteinander teilen, so wichtig.» Konkret seien das Werte wie Familie, Stabilität, Offenheit und Respekt. Weiter sei ihnen wichtig, ihre gemeinsame Verbindung in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. Zudem betonen sie, eine weitere Priorität zu haben: «Und die Familie, die wir gründen wollen.»