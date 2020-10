Steigende Corona-Fallzahlen : Tourismusbranche bangt um Wintersaison

Die zweite Corona-Welle verschärft die Lage der Schweizer Tourismusregionen – insbesondere des Wallis. In rund acht Wochen soll die Hautpsaison starten.

Steigende Coronavirus-Fallzahlen lassen den Tourismus in der Schweiz zittern. «Die zweite Welle ist viel intensiver und schneller gekommen, als wir angenommen haben», sagt Hotelier Paul-Marc Julen aus Zermatt gegenüber dem «SonntagsBlick». Zwar seien seine Hotelbetriebe an diesem Wochenende noch komplett ausgelastet – doch die steigenden Zahlen verunsicherten die Gäste allmählich. Die Verschärfung der Massnahmen Mitte der Woche sei der richtige Entscheid gewesen, «um die zweite Welle in den Griff zu bekommen und den Start der Wintersaison zu retten», so Julen.