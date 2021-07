Ferien - Schweizer Tourismusbranche zittert um Sommersaison

«Die Saison 2020 war katastrophal. Jetzt haben wir endlich wieder Kunden aus Deutschland, Österreich und teilweise auch aus den USA», sagt Werner Markmiller, Geschäftsführer des Old Swiss Shop in Luzern.

Sobald sich ein starker Anstieg der Fallzahlen abzeichne, müssten die Massnahmen verschärft werden, sagt der Kurdirektor von Zermatt VS.

Mit den Verschärfungen will die Regierung verhindern, dass die Niederlanden erneut als Risikogebiet gelten und Ferienreisen ins Land nicht mehr möglich sind. Nach einem längeren Sinkflug haben auch in der Schweiz die Corona-Fallzahlen zugenommen– im Vergleich zur Vorwoche sind es doppelt so viele Fälle. Dazu stockt die Impfquote. Schweizer Tourismusdestinationen blicken besorgt auf die aktuelle Sommersaison.