Kenia: Schweizer Tourist stirbt bei Autounfall

Masai-Mara-Reservat : Schweizer Tourist stirbt bei Autounfall auf schlammiger Strasse in Kenia

Ein Schweizer und ein deutscher Tourist sind bei einem Autounfall in einem Naturschutzgebiet im ostafrikanischen Kenia gestorben. Der Mietwagen mit drei Deutschen und zwei Schweizern kam am Samstag im Masai-Mara-Reservat im Süden Kenias von einer schlammigen Strasse ab und überschlug sich, wie die örtliche Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Deutsche und eine Schweizerin seien mit Verletzungen in ein Spital in Kenias Hauptstadt Nairobi geflogen worden, hiess es.