Neapel : Schweizer Tourist stürzt beim Wandern in Italien von einer Klippe – tot

Ein Schweizer ist bei einer Wanderung in Italien in den Tod gestürzt.

Eine Wanderung endete am Montag in der Nähe von Neapel in einer Tragödie. Ein 78-jähriger Schweizer Tourist kam ums Leben, nachdem er auf dem Touristenpfad Sentiero delle Sirenuse auf der Halbinsel von Sorrent in Kampanien von einer Klippe gestürzt war, wie Tio.ch berichtet.



Der Mann habe an einem geführten Ausflug teilgenommen, als er sich aus noch zu klärenden Gründen entschlossen habe, die Gruppe zu verlassen. Polizei und Bergretter aus Neapel entdeckten den leblosen Körper des Schweizers.