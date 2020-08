Marseille

Schweizer Touristen mit Schlauchboot vor Flammen gerettet

An der Mittelmeerküste Frankreichs in der Nähe von Marseille ist es zu verheerenden Bränden gekommen. Campingplätze und Feriendörfer mussten evakuiert werden – darunter waren auch Touristen aus der Schweiz.

Seit Dienstagabend wüten die Brände in der Region Bouches-du-Rhône in der Nähe der Stadt Marseille.

An der französischen Mittelmeerküste, in der Nähe von Marseille, wüten derzeit mehrere Feuer. Betroffen ist insbesondere der Küstenabschnitt westlich der Metropole Marseille in der Region Bouches-du-Rhône. Mehrere Campingplätze und Feriendörfer mussten evakuiert werden.