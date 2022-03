Phuket : Schweizer Touristin (57) in Thailand getötet – Lebenslange Haft für Täter

Sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Schweizerin auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die halbnackte Leiche der 57-Jährigen war im vergangenen August in eine schwarze Plane gehüllt am Fusse eines Wasserfalls gefunden worden. Die Touristin hatte die Insel im Zuge des sogenannten «Sandbox»-Programms alleine besucht, das es damals geimpften Reisenden ermöglichte, ohne Quarantäne-Auflagen einzureisen.

Weiteres Tötungsdelikt an einem Schweizer?

Ein weiteres mögliches Tötungsdelikt ereignete sich im Februar 2022 in Thailand. Damals wurde die Leiche des Schweizers Peter W. in seinem Haus in der thailändischen Provinz Ratchaburi entdeckt. Der 67-jährige Schweizer Peter W. wurde am frühen Morgen in seinem Haus in der Provinz Ratchaburi, rund 100 Kilometer westlich der thailändischen Hauptstadt Bangkok, entdeckt. W. lag nackt neben seinem Bett, ein «scharfer Gegenstand» ragte aus seinem Schädel hervor.