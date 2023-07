Schweizer Traditionsfirma Franz Carl Weber wird verkauft

Die Fanz Carl Weber AG verfügt in der Schweiz über 23 Filialen und mehr als 200 Mitarbeitende.

Die Müller Handels AG Schweiz übernimmt zum 1. Juli 2023 100 Prozent des Aktienkapitals der Franz Carl Weber AG. «Die wertvollen internationalen Synergien mit der Müller Handelskette, einer Unternehmensgruppe mit über vier Milliarden Euro Umsatz und rund 35’000 Mitarbeitern, werden Franz Carl Weber erfolgreich in die Zukunft führen», heisst es in der entsprechenden Pressemitteilung.



Die Franz Carl Weber AG ist seit mehr als 135 Jahren der wohl bekannteste Schweizer Spielwarenspezialist und eines der weltweit ältesten Spielwarengeschäfte. Sie verfügt in der Schweiz über 23 Filialen und mehr als 200 Mitarbeitende.