Schweizer Transfers: Breel Embolo, Manuel Akanji, Zeki Amdouni

Nati-Stürmer Zeki Amdouni soll fortan also seine Tore in England schiessen: Der 22-Jährige hat bei Premier-League-Aufsteiger Burnley einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Der englische Club stellte den Genfer mit einem bizarren Video vor und überweist rund 18 Millionen Franken an den FC Basel, berichten mehrere Medien. Eine stolze Summe, die es in ähnlicher Flughöhe in der Schweiz erst zweimal gegeben hat.