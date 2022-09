Sponsored: Schweizer trinken mehr Kaffee als noch vor zwei Jahren

Kaffees werden schnell bitter, wenn sie zu lang aufgekocht werden. In Bialettis ist es deswegen empfehlenswert, dass man unten schon heisses Wasser einfüllt, wenn man Bitterkeit vermeiden und den Geschmack des Kaffees hervorheben will. Jede Kaffee-Röstung hat ein entsprechendes Rezept: Espresso in Italien ist kurz, weil die Bohnen dunkel geröstet sind. Kaffee in Dänemark kann lang sein, weil die Bohnen hell geröstet sind. Wenn man dänische Kaffees italienisch zubereitet, werden sie sicherlich sehr sauer. Die Bohnen sind beide gut, aber man muss die Zubereitung anpassen.

Know what you enjoy - es ist sehr wichtig, dass man weiss, was man geniesst. Dann richtiges (und sauberes) Equipment, Rezepte und Zutaten, also geeignetes Wasser und deine liebsten Bohnen. Und eine Waage! Damit kann man Kaffeebohnen und Wasser wiegen. Es ist beim Kaffee wie beim Backen: Man sollte wissen, wie viel man genau reintut.