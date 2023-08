Ronaldo, Benzema und Co.: Schweizer TV-Sender sichert sich Rechte für die Saudi-Liga

Handout via REUTERS

Oder bei Al-Ettifaq steht nun Liverpool-Legende Steven Gerrard an der Seitenlinie und Ex-Liverpool-Captain Jordan Henderson auf dem Platz.

Cristiano Ronaldo war im Winter der Beginn des Saudi-Hypes im Weltfussball. In den letzten Wochen sind ihm viele weitere Stars gefolgt.

Karim Benzema, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Marcelo Brozovic oder Sergej Milinković-Savić – es ist nur ein Teil der langen Liste von Fussballstars, die in den vergangenen Wochen nach Saudiarabien gewechselt und Cristiano Ronaldo in die Wüste gefolgt sind, der bereits im Winter zu Al-Nassr gewechselt ist. Und dies für einen Jahreslohn von rund 200 Millionen Franken.

Der Saudi-Hype hat nun wenig überraschend auch die TV-Stationen erreicht: So hat sich etwa Pay-TV-Sender DAZN gerade erst die Rechte der Saudi Pro League für Grossbritannien gesichert und auch in der Schweiz wird man ab sofort mehr Spiele aus dem Wüstenstaat sehen: Bezahlsender blue Sport zeigt in der Schweiz die Spiele aus Saudiarabien .