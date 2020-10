8 Spiele, 8 Siege : Schweizer U-21-Fussballer fahren an die EM

Die U-21 von Trainer Mauro Lustrinelli gewinnt gegen Liechtenstein 3:0 und ist für die Endrunde 2021 qualifiziert.

Wer dachte, die Schweizer Nachwuchs-Fussballer wären nach sieben Siegen in den bisherigen sieben Spielen der EM-Qualifikation satt, lag falsch. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli zeigte beim Duell mit Nachbar Liechtenstein in Biel viel Willen und weiterhin schöne Ansätze. Dass es zum Schluss nur zu drei Toren reichte, lag entweder am letzten Pass oder an – teils grossen – Abschlussschwächen. Ein ums andere Mal verzogen die Schweizer Offensivkräfte aus bester Position.