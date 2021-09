EM-Quali - Schweizer U-21-Nati feiert den zweiten Sieg gegen Gibraltar in Serie

Bereits am Freitag hatte die Schweiz denselben Gegner in Sion 4:0 besiegt.

Erst als Zeki Amdouni eingewechselt wurde und zwei Tore erzielte, nahm das Spiel gegen Gibraltar die gewohnte Richtung. Wie schon im Hinspiel in Sion am Freitag dominierten die Schweizer auch die Partie am Dienstagabend. Gabriel Bares hatte die Schweiz in der 24. Minute 1:0 in Führung gebracht. Zwar traf Felix Mambimbi kurz vor der Pause noch zum 2:0, aber die Schweizer liessen insgesamt zu viele Chancen aus. 25:2 Schüsse lautete letztlich die Schlussbilanz.