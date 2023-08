Schweizer Uhrenindustrie: Knall in der Uhrenbranche – Rolex übernimmt Bucherer

Bucherer, der mit Abstand grösste und wichtigste Schweizer Rolex-Händler, wird von Rolex selbst übernommen, das schreibt die «Handelszeitung». Sie bezieht sich dabei auf eine Mitteilung, die Bucherer am Donnerstag an die Marken verschickt hat, die das Luzerner Unternehmen in den eigenen Läden vertreibt. Es sei «ein neues Kapitel in unserer Geschichte», wird Jörg Bucherer, Präsident des Verwaltungsrates, zitiert.