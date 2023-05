Uni-Spitäler warnen eindringlich vor finanziellem Kollaps

Vertreterinnen und Vertreter der fünf Universitätsspitäler haben an einer Medienkonferenz am Dienstag in Bern die zentrale Rolle ihrer Institutionen als tragende Säule der Schweizer Gesundheitsversorgung sowie als Forschungsstätten und Ausbildungsinstitutionen betont. Dabei wiesen sie auf die zunehmend problematische Finanzierung der Institutionen hin: Die Tarife würden die Kosten bei weitem nicht mehr abdecken.