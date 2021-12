Im Halbfinal würde Schweden warten - Schweizer Unihockey-Nati steht nach 6:2-Sieg im WM-Viertelfinal

Die Schweizer Unihockey-Frauen gewinnen das dritte und letzte Gruppenspiel an der WM in Schweden gegen Polen mit 6:2. Trotz eines harzigen Starts konnten sich die Schweizerinnen am Schluss absetzen.

Michelle Wiki erzielt drei Tore für die Schweizerinnen. SRF

Darum gehts Die Schweizerinnen gewinnen das dritte und letzte Gruppenspiel an der WM in Uppsala.

Gegen die Polinnen setzen sie sich mit 6:2 durch.

Am Freitag treffen die Schweizerinnen auf die Slowakei oder die USA.

Gleich einen Tag nach dem Kanter-Sieg gegen Lettland gewann die Schweizer Nati auch ihr drittes WM-Spiel gegen Polen gleich mit 6:2. Dank des Siegs stehen die Frauen nun im Viertelfinal.



Bereits nach zwei Minuten brachte Corina Rüttimann ihr Team in Front, doch nur 18 Sekunden später nutzte Malwina Zegorska einen Fehler in der Schweizer Verteidigung eiskalt zum Ausgleich aus. Nach mehreren gefährlichen Abschlüssen von den Polinnen traf Nathali Spichiger zur erneuten Führung der Schweizerinnen und Michelle Wiki baute diese dann noch mit ihrem Treffer weiter aus.

Michelle Wiki erzielt drei Tore. Claudio Schwarz/swiss unihockey

Michelle Wiki trifft drei Mal

Doch dann hatten die Schweizerinnen Glück. Vor 300 Zuschauenden in der IFU Arena trafen die Polinnen drei Mal die Torumrandung. So konnten die Schweizerinnen froh sein, mit der 3:1-Führung in die erste Pause zu gehen. Und der Zwei-Tore-Vorsprung hielt dann auch nicht lange. Ein schön herausgespielter Konter nutzte Zagorska zum Anschlusstreffer. Erst kurz vor der Pause war es erneut Wiki, die auf Pass von Chiara Gredig den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte.

Zu Beginn des letzten Drittels musste Zuzanna Krzywak auf die Strafbank und so konnten die Schweizerinnen erstmals in Überzahl spielen. Im Powerplay verwertete Wiki einen Abpraller und erzielte bereits ihr drittes Tor in diesem Spiel. Das letzte Tor für die Schweizerinnen erzielte Marti mit einem herrlichen Schuss. Dies war das Endresultat und bedeutete sogleich den Einzug ins Viertelfinal.

Am kommenden Freitag um 19 Uhr trifft das Schweizer Team entweder auf die Slowakei oder die USA, die am Mittwoch um den Viertelfinaleinzug spielen. Und dann? Nun, dann wird es schwierig für die Schweizerinnen. So wartet im Halbfinal mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit Rekordweltmeister Schweden (neun Mal Gold, zuletzt sieben Mal in Serie). Eine Monster-Aufgabe. Denn: Schweden beendete die Gruppenphase makellos ab: drei Siege und 51:6 Tore.