Die schönsten Schweizer Unterkünfte am Wasser

Die heissen Tage und lauen Sommerabende machen vor allem dann Spass, wenn ein See oder ein Fluss zur erfrischenden Abkühlung nicht weit weg ist. Wir zeigen euch Unterkünfte quer durch die Schweiz, die genau das bieten. Denn sie liegen alle direkt an einem Gewässer.

IN2, Solothurn (SO)

Eines der beiden Zimmer im IN2. IN2 GmbH Dass hier Fachleute des guten Geschmacks am Werk waren, ist bestens ersichtlich. IN2 GmbH Et voilà: Zimmer Nummer zwei. IN2 GmbH

Das Konzept des Bed & Breadkfast IN2 ist erfrischend kreativ. Die Unterkunft besteht aus zwei Zimmern und gehört zu einem Innenarchitekturbüro. Und das sieht man auf den ersten Blick. Den zweiten Blick wirft man dann von der Terrasse aus runter auf die Aare oder genehmigt sich an der Solothurner Riviera im nebenan gelegenen Solheure einen Drink.

Hotel Zollhaus, Bern (BE)

Das Hotel Zollhaus beim Bärenpark, oberhalb der Aare, in Bern. Hotel Zollhaus Blick auf die Aare direkt aus dem Zimmer. Hotel Zollhaus Charmante Zimmer. Hotel Zollhaus

Beim Wort Hotel denkt man eher an ein grösseres Gebäude mit Concierge, vielen Zimmern und mehreren Restaurants. Das Hotel Zollhaus aber glänzt mit den Adjektiven klein und fein. Es nennt sich selber «das One Suite Hotel». Und bringt es damit auf den Punkt. Das ehemalige Zollhaus hoch über der Aare auf der Nydeggbrücke verfügt über genau eine Suite von siebzig Quadratmetern. Die Sonnenuntergänge geniesst man auf der Terrasse und das Frühstück mit Blick auf den Bärenpark.

Castello del Sole, Ascona (TI)

Das Hotel mit seinem Umschwung zwischen Ascona und Locarno. Castello del Sole Eines der Zimmer des Hotels – je nach Gebäude unterscheiden sich diese in der Einrichtung. Castello del Sole Der Blick raus ins Grüne. Castello del Sole

Das Castello del Sole ist mehr als nur ein 5-Sterne-Hotel. Es bildet zusammen mit dem Landwirtschaftsbetrieb Terreni alla Maggia mit 150 Hektaren Land ein riesiges Anwesen direkt am Lago Maggiore zwischen Ascona und Locarno. Tatsächlich geht die Grenze der beiden Ortschaften mitten durch die Küche des Hauses. Und diese hat es in sich. Denn hier verkocht Chef Mattias Roock die besten Zutaten des Bauernhofs zu leckeren Gerichten. Und geht man vom Hotel über die riesige Wiese in Richtung See, blickt man auf ein Reisfeld und pflückt sich an einem der 300 Obstbäume einen Apfel.

Casa Palü, Stampa (GR)

Das Ferienhaus Casa Palü im Bergell liegt an der Mera. Stiftung Ferien im Baudenkmal, Gataric Fotografie Wohnen wie einst, aber schick renoviert und mit dem Komfort von heute. Stiftung Ferien im Baudenkmal, Gataric Fotografie Die Küche des Hauses. Stiftung Ferien im Baudenkmal, Gataric Fotografie

Dieses hübsche, historische Haus befindet sich an der Mera im Bergell. Es wird als Ferienhaus über die Stiftung Ferien im Baudenkmal vermietet, die sich für den Erhalt von bauhistorisch wertvollen Gebäuden einsetzt und schweizweit wundervolle Ferienhäuser anbietet.

Grand Hôtel du Lac, Vevey (VD)

Der Blick vom Balkon über den Pool hinaus auf den See. Grand Hôtel du Lac Das Interieur kommt verträumt daher – wie man hier im Restaurant sieht. Grand Hôtel du Lac Die französische Küche des Hauses überzeugt und kommt leicht daher. Grand Hôtel du Lac

Das Grand Hôtel du Lac in Vevey ist eines der speziellsten der Swiss Deluxe Hotels, zu denen die luxuriösesten Hotels der Schweiz zählen. Die Zimmer sind verspielt und mit viel Geschmack eingerichtet. Im Sommer kühlt man sich im Pool mit Sicht auf den Genfersee ab und geniesst dabei die elektronischen Klänge der Buddha-Bar, wo Barkeeper Francesco Galdi süffige Drinks mixt.

Schiff-Hotel MS-Konstanz, Schaffhausen (SH)

Zimmer mit Blick auf den Rhein. Schifffahrt URh, Ivo Scholz Wem das Schaukeln des Schiffes nicht reicht, schaukelt sich auf einer der Hängematten. Schifffahrt URh, Ivo Scholz Die MS Konstanz steht an der Schifflände Schaffhausen.

Nicht am Wasser, sondern auf dem Wasser nächtigt, wer eine Nacht im Schiff-Hotel MS-Konstanz an der Schifflände von Schaffhausen bucht. Wichtig ist nur, dass man jeweils früh bucht. Denn das doch spezielle Hotelzimmer erfreut sich grosser Beliebtheit.

Hotel Vitznauerhof, Vitznau (LU)

Hat doch einen ziemlichen Wow-Effekt – hier speist man direkt auf dem See. Hotel Vitznauerhof Das Jugendstilhotel von aussen. Hotel Vitznauerhof Man hat die Qual der Wahl: Pool oder See. Hotel Vitznauerhof

Drei Dinge solltest du mögen, wenn du im Hotel Vitznauerhof absteigen möchtest: feines Essen, Seesicht und dich bedienen zu lassen. Das Jugendstilhaus befindet sich direkt am Vierwaldstättersee. Entweder man springt für eine Erfrischung in den See oder erklimmt einen der Zentralschweizer Gipfel.

Jugendherberge, Beinwil am See (AG)

Die Jugendherberge im ehemaligen Bauernhaus. Jugendherberge Beinwil am See Zum Strandbad hat man als Gast der Jugi freien Zutritt. Jugendherberge Beinwil am See Auf dem Areal befinden sich auch eine Grillstelle und schattige Plätzchen unter den Bäumen. Jugendherberge Beinwil am See

Man muss keineswegs das dicke Portemonnaie dabei haben, um an einem See zu nächtigen. Die Jugendherberge Beinwil am See befindet sich in einem ehemaligen Bauernhaus am Hallwilersee. Wer hier nächtigt, erhält kostenlosen Zugang zum Strandbad.

Hotel Krafft, Basel (BS)

Zimmer mit Blick auf den Rhein und das Grossbasel. Hotel Krafft An der Rheinpromenade beim Hotel Krafft gibts reichlich feine Kost – beispielsweise im Restaurant zum Schmale Wurf. Hotel Krafft Oder man diniert im stilvollen Restaurant des Hotels. Hotel Krafft

Im Kleinbasel im Hotel Krafft nahe der mittleren Brücke logiert man hier mit Blick auf den Rhein. Man sollte es aber nicht beim Blick auf den Rhein belassen, sondern sich den Rheinschwimmern anschliessen. Am besten man geht flussaufwärts bis zum Tinguely Museum, steigt dort ein und lässt sich zurück zum Hotel treiben. Wer noch keinen Schwimmsack hat, dem empfehlen wir einen von Tarzan. Das Basler Label produziert diese aus eingeschmolzenen und gereinigten Getränkeflaschen.

Beau Sejour, Luzern (LU)

Kunstvoll eingerichtet sind die Zimmer des Hauses. Mirjam Hiller Ähnlich schön fürs Auge kommen die Speisen daher. Carole Barmettler Das kleine Grand Hotel befindet sich beinahe direkt am See – nur eine Strasse und ein Park trennt den See vom Hotel. Mirjam Hiller

Das kleine Grand Hotel, das Hotel Beau Séjour, befindet sich an der Luzerner Seepromenade. Die Zimmer kommen kunstvoll – teils verspielt, teils nüchtern – daher. Dabei Hand angelegt haben die Künstlerin Nina Staehli und der Designer Daniel Hunziker. Fürs leibliche Wohl sorgt das Restaurant Lido und für eine Abkühlung steht der riesige Pool namens Vierwaldstättersee zur Verfügung.

Welches Hotel an einem Gewässer, dass dir besonders gut gefällt, haben wir vergessen? Ab damit in die Kommentare. Danke!