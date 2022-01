Kreislaufwirtschaft – Schweizer Unternehmen verschwenden unnötig Rohstoffe

Wirtschaftliche und ökologische Ziele liessen sich in der Kreislaufwirtschaft gut vereinbaren.

Beim Kampf gegen den Klimawandel spielt der Umgang mit Rohstoffen eine entscheidende Rolle. Die Herstellung stets neuer Produkte verschlingt eine Unmenge an Ressourcen und führt zu hohen CO2-Emissionen. Die Weltwirtschaft hängt jedoch vom Warenumsatz ab und solange dies so bleibt, wird produziert, gekauft, genutzt und entsorgt. Was tun?