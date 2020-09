Konzernverantwortungsinitiative«Schweizer Unternehmen würden grundlos Opfer von Klagen»

Der Abstimmungskampf um die Konzernverantwortungsinitiative ist seit Mittwoch so richtig lanciert. Sowohl das bürgerliche Komitee für die Initiative als auch das überparteiliche Komitee, welches die KVI bekämpft, haben am Mittwoch an Medienkonferenzen ihre Argumente dargelegt. CVP-Präsident Gerhard Pfister für die Nein-Seite und Dick Marty, Alt-FDP-Ständerat und Kopf der Initiative, nehmen Stellung.