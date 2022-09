Krankenkassenprämien: Schweizer verbringen mehr als 11 Millionen Tage pro Jahr im Spital

Jährlich werden in der Schweiz 100 Millionen Diagnosen in ambulanten Praxen diagnostiziert.

Fast doppelt so teuer wie das deutsche Im Jahr 2020 hatte Deutschland mit 83,2 Millionen Einwohnern Gesundheitskosten in Höhe von 420 Milliarden Franken. Hätte die Schweiz gleich viele Einwohner wie Deutschland und blieben die durchschnittlichen Kosten pro Einwohner gleich hoch, würde das Schweizer Gesundheitssystem rund 830 Milliarden Franken kosten.

Diagnosen pro Jahr Jährlich werden in der Schweiz 100 Millionen Diagnosen in ambulanten Praxen diagnostiziert. Dies bedeutet, dass durchschnittlich jeder Einwohner rund elf Diagnosen pro Jahr bekommt.

Gesamtbeitrag in Franken je versicherter Person in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

Im Durchschnitt bezahlen Personen mit einer wählbaren Jahresfranchise in der Schweiz 5579 Franken für Leistungen des Gesundheitswesens – zusätzlich zu den Prämien. Personen, die eine ordentliche Jahresfranchise haben – also eine Franchise von 300 Franken im Jahr – zahlen im Durchschnitt 5087 Franken.