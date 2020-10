250 Millionen Franken Schweizer vererben ihr Geld lieber dem Zoo als der Flüchtlingshilfe

Jeder hat im Schnitt 300 Franken gespendet

2019 haben Schweizer Hilfswerke 1,91 Milliarden Franken Spenden erhalten. Das ist so viel wie nie zuvor. Im Schnitt wurde pro Haushalt also 300 Franken im Jahr gespendet. DeinAdieu.ch hat 122 wohltätigen Schweizer Organisationen zum Thema Erbschaft befragt und ausgewertet. Die Online-Plattform wurde 2015 gegründet und trägt mithilfe von Ratgeber-Texten, Reportagen und Online-Hilfen sowie ausgewählten Dienstleistern dazu bei, dass Menschen in der Schweiz ihre Selbstbestimmung wahrnehmen und ihr Vermächtnis für einen guten Zweck einsetzen.