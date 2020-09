In dieser Bildstrecke siehst du, wie Schweizer verschiedene Internet-Akteure bezüglich Umgang mit Kundendaten bewerten. Skala: 1 (kein Vertrauen) bis 10 (volles Vertrauen).

Wenns um die eigenen Daten geht, macht sich die Schweizer Bevölkerung jedes Jahr mehr Sorgen. Im jährlichen Datenvertrauensreport von Comparis sind die Bewertungen für fast alle Internetakteure zum dritten Mal in Folge gesunken.

Vor allem die Onlineshops kommen schlecht weg: Auf einer Skala von 1 bis 10 sank deren Bewertung von 5,7 im Jahr 2018 auf 5,0 in diesem Jahr. Studienautor Jean-Claude Frick erklärt: «Wer im Internet ein Produkt kauft, bekommt von da an ständig Werbung zu genau solchen Produkten angezeigt. Das allgegenwärtige Tracking der Nutzer im Netz lässt das Vertrauen in Onlineshops sinken.»