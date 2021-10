Österreich – Schweizer versenkt Lamborghini im Mondsee – Polizei lacht ihn aus

… verwechselte dabei aber wohl das Gas- und Bremspedal und fuhr rückwärts in den See.

Am Dienstag war ein Schweizer mit seinem 220’000 Franken teuren Lamborghini in Österreich unterwegs.

Am Dienstagabend war ein Schweizer mit seinem Lamborghini Huracan in Oberösterreich vom Mondsee Richtung Unterach am Attersee unterwegs. In Innerschwand hielt der 31-Jährige an, um auf einem Parkplatz zu wenden. Dabei unterlief ihm ein folgenschwerer Fehler: Anstatt des Bremspedals erwischte der Fahrer des Supersportwagens, der ab einem Basispreis von 220’000 Franken erhältlich ist, das Gaspedal und fuhr rückwärts in den Mondsee.