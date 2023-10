Schweizer vertrauen eher Twint als Apple

Geht es ums digitale Bezahlen, vertrauen die Menschen in der Schweiz am liebsten auf Twint.

Twint ist das digitale Zahlungsmittel, in das die Menschen in der Schweiz am meisten vertrauen, wie Comparis in seiner Datenvertrauensstudie 2023 schreibt. Auf der Vertrauensskala von eins bis zehn erreicht die App mit 7,3 den höchsten Wert aller digitaler Zahlungsmittel. Vor drei Jahren lag die Bewertung noch bei 6,2.