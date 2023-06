Wahlen im Herbst: Corona-Kritiker kandidieren für das nationale Parlament

1 / 5 Er gründe eine eigene Partei: So die Message im Musikvideo, dass Massnahmenkritiker Daniel Stricker kürzlich veröffentlichte. Darin ist er als Winnetou verkleidet und verkündet die Lancierung der «Freiheitspartei». Screenshot Youtube: StrickerTV Ob Stricker für den Nationalrat kandidiert, ist derzeit noch nicht bekannt. Bekannt wurden derweil aber Kandidaturen von anderen Personen aus Corona-kritischen Kreisen. 20min/Matthias Spicher So stellt etwa «Massvoll» zwei Kandidierende: Shayleen Schweri und… Tamedia AG

Nationale Wahlen: Darum gehts Für die Wahlen im Herbst stellen sich immer mehr Kandidierende vor.

Auch aus Corona-kritischen Kreisen steigen vermehrt Personen ins Rennen.

Eine davon ist Petra Burri von «Aufrecht Bern».

Im Herbst werden die National- und Ständeratssitze neu verteilt: Es stehen eidgenössische Wahlen an. Unter den Kandidierenden gibt es nicht nur Personen, die den etablierten Schweizer Parteien angehören. Auch mehr und mehr Kandidatinnen und Kandidaten aus Corona-kritischen Kreisen melden sich nun zu Wort und bieten sich für einen Sitz im National- oder Ständerat an.

Corona-Kritiker Daniel Stricker: «Make die Schweiz Winnetou again»

So hat etwa der Thurgauer Massnahmenkritiker und Youtuber Daniel Stricker angekündigt, dass er eine eigene Partei gründe: Die Freiheitspartei. Die Ankündigung verbreitete Stricker in Form eines Musikvideos, in dem er als Indigener verkleidet «Make die Schweiz Winnetou again» skandiert und singt. Ob Stricker auch für den Nationalrat kandidiert, ist derweil noch unklar.

Auch Vertreter der Bewegung «Massvoll» wollen ins Bundeshaus: So treten Aushängeschild Nicolas A. Rimoldi und Mitglied Shayleen Schweri im Kanton Zürich für die Wahlen an.

«Aufrecht Schweiz» schickt 78 Kandidierende ins Rennen

Von der Bürgerbewegung «Aufrecht Schweiz» treten Stand Anfang Juni bereits mindestens 78 Kandidatinnen und Kandidaten an. Im Kanton Zürich sind es 36, in Bern 24, im Thurgau sieben und in St. Gallen sechs Personen – sie alle wollen für «Aufrecht Schweiz» in den Nationalrat. Auch im Kanton Basel-Land, Zug, Basel-Stadt und Aargau finden Gespräche statt, die Kandidaten stehen laut der Pressestelle jedoch noch nicht fest.

Eine Kandidatin, die für die Bürgerbewegung ins Rennen geht, ist die Bernerin und Präsidentin von «Aufrecht Bern», Petra Burri. Sie stieg bereits für die Berner Grossratswahlen in den Ring – einen Sitz ergatterte «Aufrecht» damals aber nicht. «Wir erhielten aber drei Prozent Stimmanteil in meinem Wahlkreis, obwohl ‹Aufrecht Schweiz› zu diesem Zeitpunkt erst frisch gegründet war», so Burri. «Dass ich nun auch bei den Nationalratswahlen mitmache, ist also eine logische Schlussfolgerung.»

Corona-Politik bleibt Flaggschiff

Für die Nationalratswahlen erhoffe sie sich nun bessere Chancen. Zwar hat Burri keine politischen Erfahrungen, doch sie wolle die Menschen abholen, die sich während der Corona-Pandemie von ihren Parteien zu wenig vertreten gefühlt hätten – aus dem ganzen politischen Spektrum. «Ich war selbst lange SVP-Wählerin, aber während der Pandemie fühlte ich mich zu wenig vertreten», so Burri.

Die Aufarbeitung der Corona-Politik des Bundes ist und bleibt das Flaggschiff von «Aufrecht Schweiz», doch Burri hat auch andere Themen auf ihrer Agenda. «‹Aufrecht Bern› hat ein kantonales Programm mit unterschiedlichen Themen – meine zwei Steckenpferde sind jedoch die Corona-Politik sowie der Stopp des Ausbaus von 5G-Mobilfunkantennen», sagt Burri.