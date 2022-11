Europäische Raumfahrtagentur : Schweizer wird als künftiger Astronaut ausgebildet

Ein Bieler wird wahrscheinlich eines Tages in den Weltraum fliegen. Er ist Teil der neuen fünfköpfigen Astronautengruppe, die die ESA am Mittwoch bekanntgab.

Marco Alain Sieber ist Arzt in Biel und kann auf einen eindrücklichen Rucksack an Kompetenzen zurückgreifen: Rettungsarzt, Pilot, Fallschirmspringer-Instruktor und Auslanderfahrung, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation mitteilt.

Zudem erster «Parastronaut» gewählt – Brite hat eine Behinderung

Die neuen Astronauten und Astronautinnen, die im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln ausgebildet werden, wurden aus knapp 23’000 Bewerbern ausgewählt. Nach der Ausbildung haben sie die Möglichkeit, an Flügen rund um die zusammen mit der NASA durchgeführten ESA-Programme teilzunehmen, sei es auf der internationalen Raumstation ISS, auf der Lunar-Gateway-Raumstation oder beim ARTEMIS-Programm, an denen auch die Schweiz beteiligt ist. Die Ernennung von Marco Alain Sieber reiht sich in das langfristige Engagement der Schweiz im Rahmen der ESA-Weltraumprogramme ein.