El Hierro (Esp) – Schweizer wird auf Kanaren-Insel vermisst

Wie das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage des «Blick» bestätigt, wird seit Weihnachten ein Schweizer Staatsbürger auf der Kanaren-Insel El Hierro vermisst. Gemäss spanischen Medienberichten hatten Einheimische gesehen, wie am 24. Dezember mindestens zwei Männer ins Wasser gestiegen seien. Einer der Männer konnte sich demnach an Land retten. Der Vorfall ereignete sich bei der Badebucht Charco Manso in der Gemeinde Valverde.