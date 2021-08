Andreas Kronenberg : Schweizer wird Goalie-Trainer von Neuer und Ter Stegen

Die deutsche Nationalmannschaft brauchte in diesem Sommer nicht nur einen neuen Nationaltrainer. Auch ein Torwarttrainer wurde gesucht. Mit Andreas Kronenberg übernimmt ein Basler dieses Amt.

Andreas Kronenberg wird wie erwartet neuer Torwarttrainer der Fussball-Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Fussball-Bund am Montag einen Tag vor der offiziellen Präsentation von Hansi Flick als Bundestrainer in Frankfurt mitteilte, wird der 46 Jahre alte Schweizer bis zum Sommer kommenden Jahres vom SC Freiburg für die Länderspielzeiten für seine neue Aufgabe freigestellt. Anschliessend wechselt der Basler komplett zum DFB und soll seine Erfahrungen auch in der DFB-Akademie und im Juniorenbereich einbringen.