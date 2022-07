Neapel: Schweizer wird mit Pistole ausgeraubt, danach bringt Täter die Beute zurück

Die Stimmung von zwei Touristen in einem Café im historischen Zentrum von Neapel änderte sich schlagartig. Ein Mann kam von hinten auf sie zu und hielt einem von ihnen eine Waffe an den Hals. Er klaute ihm die Uhr und verschwand in einem vorbeifahrenden Auto. Kurz darauf kam die nächste unerwartete Wendung – der Dieb kam zurück. Nachdem er festgestellt hatte, dass die Uhr nicht so viel wert war, wie er sich erhofft hatte, übergab er diese wieder ihrem Besitzer.