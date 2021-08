Nigeria - Schweizer wurde überfallen und ist nach Schiesserei entführt worden

In Nigeria wurde ein Schweizer und seine Eskorte überfallen. Er und sein Fahrer wurden entführt – zwei Begleiter wurden angeschossen.

Ein Schweizer geriet in Nigeria kurz nach 17 Uhr mit seiner Eskorte in einen Hinterhalt. Nordwestlich der Hauptstadt Lagos in Nigeria lauerten bewaffnete Personen dem Auto auf und haben die sich darin befindenden Person überfallen. Der Schweizer und sein Fahrer sind von den Angreifern entführt worden, wie die «Daily Post Nigeria» vermeldet.