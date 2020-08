Schweizer Wirtschaft erholt sich vorsichtig

Natilus 05.08.2020, 08:24

Glaubt ihr ernsthaft alle, dass es das war? Wartet nur schon mal ab, was abgeht, wenn die Sommerferien vorbei sind. Wenn alle aus Europa wieder in der Schweiz sind. Und was ist mit den ganzen Krediten? Was, wenn es einen Immoknall gibt? Dieser wird auch früher oder später kommen. Viel mehr war der Lockdown Vorbote für einen globalen Crash, welcher langfristig unausweichlich ist.