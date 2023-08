Arbeitsbedingungen in der Schweiz – das denkt 20-Minuten-Community

Eine europäische Erhebung zu den Arbeitsbedingungen hat gezeigt, dass in der Schweiz über ein Drittel aller Arbeitnehmenden in der Freizeit arbeitet.

In der europäischen Erhebung der Arbeitsbedingungen (EWCS) gaben 36 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz an, in der Freizeit arbeiten zu müssen, um die Arbeitsanforderungen erfüllen zu können.