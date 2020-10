BIP-Rückgang von 3,6 Prozent : Schweizer Wirtschaft leidet stark wegen Coronakrise – Erholung erst 2023 in Sicht

Die Konjunkturforschungsstelle KOF rechnet dieses Jahr weiterhin mit grossen Einbussen: Sie rechnen mit einem BIP-Rückgang von 3,6 Prozent. Eine Erholung von der Coronakrise ist frühstens 2023 in Sicht.

1 / 1 Die Konjukturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich rechnet mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukt von 3,6 Prozent. KEYSTONE

Der Absturz der Schweizer Wirtschaft wegen der Coronapandemie dürfte 2020 massiv ausfallen. In ihrem Basisszenario rechnet die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich mit einem BIP-Rückgang um 3,6 Prozent. Falls sich die Pandemiesituation weiter verschärfen sollte, könnte der Rückgang aber auch deutlich akzentuierter ausfallen.

«Wir wissen im Moment nicht so genau, wohin die Reise geht. Die wirtschaftliche Erholung ist fragil», sagte KOF-Leiter Jan-Egbert Sturm am Donnerstag an einer Online-Medienkonferenz. Durch die Entspannung der Pandemiesituation im Sommer hätten sich die Vorzeichen für die wirtschaftliche Entwicklung zwar verbessert. Mit der steigenden Zahl an Neuinfektionen nehme die Unsicherheit jedoch wieder zu.

Ein negatives und ein etwas weniger negatives Szenario

Die KOF hat deshalb zwei Szenarien für den möglichen weiteren konjunkturellen Verlauf in der Schweiz erstellt. Im Hauptszenario nehmen die KOF-Ökonomen an, dass die Zahl der Neuinfektionen in den Herbst- und Wintermonaten gegenüber dem Sommer höher liegt und die Schutzmassnahmen verschärft werden. Die wirtschaftliche Erholung dürfte damit zwar ins Stocken geraten, es käme hier aber nicht zu breiten Rückgängen wie im Frühjahr.

Für dieses Szenario hat die KOF ihre bisherige BIP-Prognose für 2020 mit den genannten -3,6 Prozent gegenüber der Prognose von Ende August (-4,7%) deutlich erhöht. Dies liegt aber laut KOF vor allem an den vor kurzem veröffentlichten neu berechneten offiziellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik für die Vergangenheitswerte. Dazu kam eine etwas positivere Einschätzung des dritten Quartals 2020, allerdings bereits wieder eine etwas pessimistischere Prognose für das laufende Quartal.

Seit Beginn der Krise hat die KOF fast monatlich – und nicht wie sonst üblich vierteljährlich – eine neue Prognose veröffentlich. Während die Prognose Mitte März mit Beginn des Lockdowns noch ein kleines Plus von 0,3 Prozent für das BIP sah, gingen die KOF-Analysten im Tiefpunkt nur rund zwei Monate später bereits von einem Einbruch um 5,5 Prozent aus. Die Pandemie sei auch für die KOF etwas Neues gewesen, entsprechend seien die Prognosewerte zum Teil schnell angepasst worden, meinte Sturm dazu.

Grösster Einbruch seit den 70er Jahren

Ab Juni ging es dann kontinuierlich wieder etwas nach oben mit den Schätzungen. Allerdings sei auch das jetzt prognostizierte Minus ein massiver Einbruch und der stärkste der hiesigen Wirtschaft seit der Erdölkrise Mitte der 70er Jahre, betonte KOF-Leiter Sturm. Bis das BIP wieder das Niveau von vor der Krise erreicht, würde es in diesem Szenario – bei einem Wachstum von 3,2 Prozent im 2021 – mindestens bis Ende nächsten Jahres gehen. Der Wertschöpfungsverlust bis dahin bzw. in den Jahren 2020 und 2021 beziffert die KOF auf rund 40 Milliarden Franken.

Noch deutlich düsterer sieht es im Negativszenario aus, bei dem in den beiden Jahren ein Wertschöpfungsverlust von über 70 Milliarden Franken entstünde. In diesem Szenario meldet sich die Pandemie im Herbst und Winter deutlich heftiger zurück als im Basisszenario und hält auch bis ins Frühjahr 2021 an.

Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, käme es dann zu partiellen Lockdowns und Stilllegungen einzelner Geschäftszweige. Angenommen wird dabei, dass die schwächere Wirtschaftsaktivität im In- und Ausland zu neuerlichen Einbrüchen der Nachfrage führt.

Vorkrisenniveau frühestens 2023

Insgesamt rechnet die KOF im Krisenszenario für 2020 mit einem Einbruch des BIP um 4,9 Prozent. Die Erholung im nächsten Jahr würde mit einem Wachstum von 1,5 Prozent zudem deutlich schwächer ausfallen als im Basisszenario. Das Vorkrisenniveau würde frühestens 2023 wieder erreicht.

Die Erholung hätte bei diesem Szenario mehr die Form eines «W», während das Basisszenario einem «V» – wenn auch mit schwächerer Erholung – entspricht. Welches der zwei Szenarien das wahrscheinlichere ist, lässt sich aus heutiger Sicht kaum sagen. Üblicherweise hat ein Basisszenario eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit als ein Alternativszenario. KOF-Chef Sturm wollte in diesem Fall den Szenarien allerdings keine Wahrscheinlichkeitswerte zu ordnen. Aus heutiger Sicht seien die beiden Szenarien wohl etwa gleich wahrscheinlich, räumte Sturm auf eine entsprechende Frage ein.