1 / 3 Das Organisationskomitee der abgesagten Heim-WM 2020 hat einen Gewinn von 13,4 Millionen Franken erzielt. Andy Mueller/freshfocus Grund ist eine Versicherung, die für 350’000 Franken abgeschlossen wurde. sihf.ch Die letzte Heim-WM 2009 brachte nur 3,1 Millionen Franken. sihf.ch

Darum gehts 2020 hätte in Zürich und Lausanne die Eishockey-WM stattfinden sollen.

Wegen der Corona-Pandemie fiel sie aus. Zuvor hatten die Veranstalter eine Versicherung abgeschlossen.

Dank dieser macht der Schweizer Eishockeyverband nun einen gewaltigen Gewinn von 13,4 Millionen Franken.

Die Corona-Pandemie hat vielen Veranstaltern von Grossereignissen einen Strich durch die Rechnung gemacht. So auch dem Organisationskomitee der Eishockey-WM, die 2020 in Zürich und Lausanne hätte stattfinden sollen. Wie die Zeitung «Le Matin Dimanche» nun berichtet, hat der Ausfall aber zumindest keine negativen Auswirkungen auf die Finanzen. Im Gegenteil: Die Einsicht in die Bücher zeigt, dass trotz der Absage ein Gewinn von 13,4 Millionen Franken erwirtschaftet werden konnte. Eine fantastische Zahl, wenn man bedenkt, dass die Heim-WM 2009 in Bern und Kloten nur einen Gewinn von 3,1 Millionen Franken erzielte.

Hauptgrund für den Erfolg ist der Abschluss einer Versicherung gegen einen solchen Ausfall, welche der internationale Eishockeyverband IIHF von seinen Organisatoren verlangt. Jean-Marie Viaccoz, Präsident des Organisationskomitees, sagt gegenüber der Zeitung, dass die Versicherung bei einem geplanten Budget von 37 Millionen Franken für 350’000 Franken abgeschlossen wurde. Eine unglaublich gute Investition.

Geld kommt jungen Spielern und Schiedsrichtern zugute

Eine Hälfte des unverhofft grossen Gewinnes geht nun an d en Schweizer Eishockeyverband , die andere Hälfte an den in Zug ansässigen WM- Vermarkter Infront. Die beiden Parteien waren die Teilhaber der Unternehmung. Marc-Anthony Anner, Vize-Präsident des Verbands erklärt gegenüber «Le Matin Dimanche», dass man mit dem Geldsegen nun junge Spieler und Schiedsrichter fördern wolle. « Die Rolle des Verbands ist es , die Basis zu begleiten, damit sie sich zu den bestmöglichen Bedingungen entwickeln kann » , so der Vize-Präsident.