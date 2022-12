Durchschnittlich werden in der Schweiz 343 Franken für Geschenke eingeplant

Eine Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY befasst sich mit den geplanten Geschenkeinkäufen in der Schweiz.

Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz planen, durchschnittlich 343 Franken für Weihnachtsgeschenke auszugeben.

«53 Prozent der Befragten (Vorjahr: 50 Prozent) planen für Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr ein Budget von mehr als 250 Franken ein; jeder Fünfte plant sogar mit einem Geschenkebudget von mehr als 500 Franken», so EY. Fünf Prozent aller Befragten planten, Geschenke im Gesamtwert von über 1000 Franken zu kaufen. 15 Prozent der Befragten planten, höchstens 100 Franken auszugeben, knapp die Hälfte davon möchte weniger als 50 Franken ausgeben .

Onlineshopping gewinnt weiter an Boden

Der erwartete Marktanteil von Onlineshopping liegt bei 38 Prozent. Im Vorjahr waren es 33 Prozent. Auch bei der Geschenkwahl spielt das Internet eine grosse Rolle. So gaben 57 Prozent der Befragten an, dass sie sich im Internet inspirieren lassen.

Die Studie ergibt auch, dass Geld oder Gutscheine noch beliebter wurden. 41 Prozent aller Befragten planen Geschenke dieser Art – letztes Jahr waren es 32 Prozent. «Sie lösen die letztjährigen Spitzenreiter ab, die beide sehr deutlich an Beliebtheit einbüssen: ‹Kleidung› sinkt von 41 Prozent im letzten auf 29 Prozent in diesem Jahr und ‹Kosmetika› werden in diesem Jahr noch von 22 Prozent genannt (2021: 41 Prozent).»