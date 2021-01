Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zum ersten von zwei Slaloms an diesem Wochenende. Statt in Wengen sollten die Rennen in Kitzbühel stattfinden. Beide Austragungsorte mussten die Rennen jedoch absagen, aufgrund zu vieler Coronavirus-Fälle. Flachau springt nun ein und trägt gleich zwei aufeinanderfolgende Slalom-Rennen aus.